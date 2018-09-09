Сергей Миронов проголосовал на выборах в Москве и отметил неплохую явку

Москва, , 12:42 — REGNUM Депутат Госдумы, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов проголосовал на выборах мэра Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября. Миронов проголосовал на московском избирательном участке № 73.

«Во многих регионах очень неплохая явка, например, в Кемерове, Омске, и там, где решили совместить участие в выборах с лотереей — там явка выше», — сказал Миронов.

По мнению политика, на этот момент грубых нарушений нет. Миронов призвал жителей России идти на избирательные участки и проголосовать.

Сегодня, 9 сентября, в России проходит Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек. Жителям Москвы предстоит избрать мэра города, состоятся также выборы в муниципальные органы власти.