На выборах в думу Великого Новгорода к полудню явка достигла 9%

Великий Новгород, , 12:40 — REGNUM На выборах депутатов думы Великого Новгорода шестого созыва сегодня, 9 сентября, к 12:00 проголосовали 16 018 человек — 9,06% избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной избирательной комиссии.

К полудню явка на выборах выше, чем в сентябре 2013 года, когда вместе с выборами в думу города в Великом Новгороде выбирали мэра. Тогда на этот час проголосовало 7,31% избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в думу Великого Новгорода шестого созыва выбирают 30 депутатов: 15 по одномандатным округам, 15 — по спискам политических партий (это «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и партия «Яблоко»). На 30 мест претендуют 256 человек.

Всего в Великом Новгороде — более 176 тыс. избирателей, голосование продлится до 20:00.

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Напомним, в единый день голосования в 80 регионах России проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.