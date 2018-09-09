В Орловской области открылся информационный центр облизбиркома

Орел, , 12:40 — REGNUM Информационный центр Избирательной комиссии Орловской области заработал 9 сентября в администрации региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Центр создан для оперативного информирования участников избирательного процесса о ходе голосования.

В центра открытии приняли участие четверо из пяти кандидатов в губернаторы, а также председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор в Орловской области Леонид Соломатин, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Василий Иконников, члены регионального правительства, руководство города Орла, Уполномоченный по правам человека в Орловской области Александр Лабейкин, члены областной Избирательной комиссии.

Информационный центр оснащен современными объектами в виде картографии, видеостены и автоматизированных рабочих мест. Планируется, что в информационном центре будут осуществляться включения в режиме видеоконференцсвязи ряда территориальных избирательных комиссий региона. Сведения об участии избирателей в голосовании будут появляться по состоянию на 12:00, 15:00 и 18:00. Сам центр будет работать до 21:00.

Напомним, сегодня в регионе выбирают губернатора. На пост претендуют директор ООО «СтройКоммуникации» Евгений Алехин («Родина»), врио губернатора Андрей Клычков (КПРФ), председатель комитета реготделения партии «Патриоты России» Елена Крачнакова, депутат Орловского облсовета Андрей Куцын (ЛДПР) и депутат Орловского облсовета Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»). На 10:00 проголосовали 7,4% избирателей.

9 сентября в России — Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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