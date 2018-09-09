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На выборах губернатора Приморья к 18:00 проголосовали 26,55% избирателей

Политика

Активнее всего голосуют в Октябрьском районе — 39,43%

Владивосток, 9 сентября 2018, 12:41 — REGNUM  На выборах губернатора Приморского края по данным на 18:00 по местному времени (11:00 мск) проголосовали 26,55% избирателей. Активнее всего голосуют в Октябрьском районе, там к этому времени на избирательные участки пришли 39,43% жителей с правом участия в голосовании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Спасске-Дальнем впервые подготовили специальное оборудование для голосования инвалидов — информационные таблички со шрифтом Брайля, пандусы, яркие стрелки. Нарушений в ходе голосования не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 сентября 2018 года, в России проходит единый день голосования. В 80 регионах страны проходит 4,7 тыс. избирательных кампаний разного уровня. В списки избирателей включены около 65 млн человек. На Дальнем Восток в шести регионах прохоядт выборы губернаторов. Новые руководители появятся у Колымы, Чукотки, Якутии, Приморья, Хабаровского края, Амурской области

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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