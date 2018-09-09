Члены избиркомов Екатеринбурга не участвовали в незаконной агитации

Екатеринбург, , 12:36 — REGNUM В Екатеринбурге не подтвердились жалобы на на участие членов избирательных комиссий в незаконной агитации. Об этом журналистам заявил член свердловского облизбиркома Игорь Рузаков.

После поступивших в Центр общественного наблюдения жалоб прошли выездные проверки. Информация о фактах незаконной агитации передана в правоохранительные органы, отметил Рузаков и призвал граждан сообщать в ЦОН обо всех нарушениях.

Напомним, 9 сентября Екатеринбург выбирает думу. Жителям города предстоит выбрать 36 депутатов.