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Явка на выборах главы Хакасии на 15:00 превысила 26%

Политика

В республике в единый день голосования выбирают главу

Абакан, 9 сентября 2018, 12:33 — REGNUM  В Хакасии явка на выборах главы региона 9 сентября на 15:00 по местному времени, по данным ЦИК РФ, составила 26,30%.

По данным на 10 утра явка составляла 4,30%, по данным на 12 часов — 12,95%.

Напомним, на выборах главы Хакасии 8 сентября 2013 года явка на 15:00 составляла 23,90%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября в Хакасии проходят 24 избирательные кампании. Будут глава и парламент региона, мэры Абакана и Саяногорска, шесть глав сельских и поселковых советов, а также депутаты ряда сельских населенных пунктов и столицы Хакасии. Всего участие в выборах принимают более 800 кандидатов. Открылось 388 участков для голосования.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы в Хакасии: явка на 12 часов

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Выборы главы Хакасии-2018
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