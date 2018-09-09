Явка на выборах главы Хакасии на 15:00 превысила 26%

Абакан, , 12:33 — REGNUM В Хакасии явка на выборах главы региона 9 сентября на 15:00 по местному времени, по данным ЦИК РФ, составила 26,30%.

По данным на 10 утра явка составляла 4,30%, по данным на 12 часов — 12,95%.

Напомним, на выборах главы Хакасии 8 сентября 2013 года явка на 15:00 составляла 23,90%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября в Хакасии проходят 24 избирательные кампании. Будут глава и парламент региона, мэры Абакана и Саяногорска, шесть глав сельских и поселковых советов, а также депутаты ряда сельских населенных пунктов и столицы Хакасии. Всего участие в выборах принимают более 800 кандидатов. Открылось 388 участков для голосования.

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