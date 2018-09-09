Парламент Дагестана избрал главой республики Владимира Васильева

Махачкала, , 12:33 — REGNUM Сегодня, 9 сентября, на внеочередной сессии Народного собрания Дагестана был избран глава республики. Из трех кандидатов, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным для голосования в парламенте, депутаты выбрали Владимира Васильева.

За него отдали голоса 77 депутатов. Остальные кандидаты из списка Путина Камил Давдиев и Махмуд Махмудов набрали пять и четыре голосов соответственно.

Напомним, Владимир Васильев был назначен президентом РФ Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности главы Дагестана 3 октября 2017 года. Ранее занимавший должность главы субъекта Рамазан Абдулатипов был отправлен в отставку.

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Напомним, на внеочередной сессии Народного собрания Дагестана присутствовал полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников. Он зачитал указ президента России о внесении на рассмотрение НС РД кандидатур Владимира Васильева, Камила Давдиева и Махмуда Махмудова для избрания на должность главы Дагестана.

Как сообщало ИА REGNUM, Камил Давдиев и Махмуд Махмудов являются вице-спикерами Народного собрания Дагестана.