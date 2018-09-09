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К 18:00 избирательные участки Якутии посетили 43,85% жителей республики

Политика

Явка в Якутске составила 39,05%

Якутск, 9 сентября 2018, 12:33 — REGNUM  В Якутии по данным на 18:00 местного времени (12:00 мск) проголосовали 273 818 избирателей, явка — 43,85%. Активность жителей Якутска по-прежнему ниже — 39,05%, в выборах приняли участие 75 592 горожан, сообщает корреспондент ИА REGNUM, на основании данных с сайта избиркома.

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Напомним, на избирательных участках города зафиксировано девять нарушений, которые избирком считает несущественными. Опровергли в ЦИК республики и информацию о принуждении проживающих в общежитиях студентов голосовать за определённую партию и её кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии проходят выборы главы и депутатов Госсобрания региона, мэра и представителей думы Якутска, а также глав 15-ти районов.

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Выборы главы Якутска-2018
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