В Алтайском крае на 15:00 местного времени явка составила почти 27%

Барнаул, , 12:27 — REGNUM Выборы губернатора Алтайского края спустя шесть часов после их старта заинтересовали лишь 26,98% избирателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным регионального избиркома, на 15:00 местного времени наибольшую явку продемонстрировали в ЗАТО Сибирский (43,56%), наименьшую — жители Бийска (17,28%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае сегодня, 9 сентября, выбирают губернатора и кандидатов в некоторые муниципальные органы власти. Явка не высокой была изначально. По состоянию на 10:00 местного времени она составляла порядка 6%, а к 12:00 увеличилась до 16%, тогда как на предыдущих губернаторских выборах явка к этому часу составляла уже18,58%.

Губернаторские выборы в Алтайском крае являются досрочными. Их проведение объявлено после того, как Александр Карлин, руководивший регионом более 12 лет, скоропостижно ушёл в отставку.

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