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Боец Джефф Монсон впервые пришел на выборы в РФ

Политика

Участник боёв ММА отдал свой голос на участке в школе №3 в Красногорске

Боец Джефф Монсон впервые пришел на выборы в РФ
Monson Productions
Джефф Монсон

Красногорск, 9 сентября 2018, 12:22 — REGNUM  Американский и российский спортсмен смешанных единоборств Джефф Монсон отдал голос на выборах губернатора Московской области. Об этом передает «РИАМО».

Боец посетил один из участков Красногорска.

«Я очень люблю Россию, люблю Красногорск. У меня большие планы по развитию спортивной школы здесь, обучению детей», — заявил Монсон.

Напомним, что выборы губернатора Московсокй области проходят в Единый день голосования. На должность главы региона претендуют шесть кандидатов.

Отметим, в Красногорске также проходят выборы совета депутатов городского округа.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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