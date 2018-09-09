Боец Джефф Монсон впервые пришел на выборы в РФ

Красногорск, , 12:22 — REGNUM Американский и российский спортсмен смешанных единоборств Джефф Монсон отдал голос на выборах губернатора Московской области. Об этом передает «РИАМО».

Боец посетил один из участков Красногорска.

«Я очень люблю Россию, люблю Красногорск. У меня большие планы по развитию спортивной школы здесь, обучению детей», — заявил Монсон.

Напомним, что выборы губернатора Московсокй области проходят в Единый день голосования. На должность главы региона претендуют шесть кандидатов.

Отметим, в Красногорске также проходят выборы совета депутатов городского округа.