В Белгородской области благодаря сельским жителям — снова высокая явка

Белгород, , 12:17 — REGNUM В Белгородской области явка избирателей на выборы составила 6,25%. По данным регионального избиркома, традиционно высокую явку показывают жители муниципальных районов, а вот горожане неохотно идут на участки с утра.

Всего по региону, по данным на 10:00, проголосовали 60 тысяч 432 человека — это 6,25% от общего числа избирателей. Самыми активными стали жители Красненского района, где явка составила более 14%. Также более 10% избирателей уже посетили участки в Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском, Ракитянском, Чернянском районах.

В Белгороде явка избирателей составила около 3%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 сентября — единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

В Белгородской области избирают трех депутатов областной думы и 2036 депутатов представительных органов местного самоуправления, в том числе и новый созыв Белгородского городского совета. На территории региона работает 1 081 избирательный участок.