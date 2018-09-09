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Выборы в Якутии: принуждали студентов голосовать или нет?

Политика

«Голос» зафиксировал такое нарушение, избирком Якутии – опроверг

Якутск, 9 сентября 2018, 12:21 — REGNUM  Общественники сообщают о нарушении на выборах главы Якутии. По информации движения в защиту прав избирателей «Голос», в республике принуждали голосовать студентов. В ЦИК региона эти сведения опровергли, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общественникам поступила информация, что студентов из общежитий якобы массово собирают и заставляют голосовать за определённую партию и её кандидатов. По словам представителя избиркома республики Ивана Андросова, ТИК Якутска проверил эти сведения и нарушений не обнаружил.

«Факта подвоза или склонения к голосованию за определённую партию не выявлено», — заверили в ЦИК Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии проходят выборы главы и депутатов Госсобрания региона, мэра и представителей думы Якутска, а также глав 15-ти районов.

Напомним, что в России 9 сентября — единый день голосования. Выборы проходят в 80 субъектах страны, в них могут принять участие около 65 млн человек.

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Выборы главы Якутска-2018
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