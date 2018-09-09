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31,85% избирателей проголосовали на выборах губернатора Хабаровского края

Политика

На 18:00 в лидерах явки Комсомольский район — 62,08%

31,85% избирателей проголосовали на выборах губернатора Хабаровского края
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Паспорт гражданина РФ

Хабаровск, 9 сентября 2018, 12:14 — REGNUM  На выборах губернатора Хабаровского края к 18:00 по местному времени (11:00 мск) проголосовали 31,85% избирателей. В лидерах активности избирателей Комсомольский район. Здесь к 18:00 на участки явились 62,08% жителей с правом избирательного голоса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В списках избирателей Хабаровского края числится 978 972 человека. Наименее активны избиратели Верхнебуреинского района. На 18:00 явка там составила 27,36%

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае сегодня завершаются сразу несколько масштабных кампаний. самая крупная из которых — выборы губернатора. Также в регионе в единый день голосования 9 сентября выбирают мэра дальневосточной столицы, мэров городов, глав районов, депутатов муниципальных собраний.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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