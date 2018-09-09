Тюменская область опередила Ямал по явке

Тюмень, , 12:16 — REGNUM Избирком по Тюменской области сообщил о явке избирателей на выборы губернатора региона к 12:00 по местному времени (10:00 мск). В области проголосовали 28% из общего числа избирателей, тогда как на Ямале к полудню проголосовали 27, 22%, а в Югре —14,52%.

Явка по регионам «тюменской матрёшки» на 12:00 по местному времени составила 9 сентября 2018 года 22.12% от общего числа избирателей. На губернаторских выборах в 2014 году средняя явка по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО на 12:00 составляла 26,1%.

Напомним, 9 сентября 2018 года жители трёх регионов выбирают губернатора Тюменской области из четырёх кандидатов, среди которых Артём Зайцев, Иван Левченко,Александр Моор и Владимир Пискайкин.

Добавим, 9 сентября в России проводится единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов различного уровня, а в списках избирателей значатся около 65 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В «тюменской матрёшке» явка к 12:00 — 22,12%