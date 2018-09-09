Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал в ЦАО столицы

Москва, , 12:03 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на избирательном участке №90 на улице Николаева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участок расположен на территории школы №1241 по адресу улица Николаева, дом 5. Сергей Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы.

«Для меня сегодня очень ответственный день. По правде говоря, волнуюсь, как школьник, который пришел на экзамены, к которым готовился как минимум последние пять лет. Это действительно важный день для всего города, для всех нас, для Москвы», — заявил он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в выборах мэра Москвы участвуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Михаил Балакин, Михаил Дегтярев, Вадим Кумин, Илья Свиридов. На 11.00 явка избирателей составила 2,45%.