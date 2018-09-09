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США перебрасывают дополнительные войска в Сирию

Политика

Пентагон укрепляет американскую базу в районе сирийского населенного пункта Эт-Танф

Вашингтон, 9 сентября 2018, 12:00 — REGNUM  Командование вооруженных сил США направило дополнительный воинский контингент в район сирийского населенного пункта Эт-Танф на иорданской границе, который удерживают силы американской коалиции. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне.

Уточняется, что на американскую базу в районе Эт-Танф переброшен отряд численностью более 100 морских пехотинцев США.

По данным Fox News США укрепляют свои позиции на юго-востоке Сирии после того, как Россия предупредила Вашингтон о возможных ударах по базам террористов, которые США прикрывают своим военным присутствием в районе Эт-Танф.

При этом официальный представитель Центрального командования США Уильям Урбан заявил, что Вашингтон якобы не хочет конфронтации с Россией, правительством Сирии или с любой другой группой, которая может оказывать «поддержку Сирии в гражданской войне».

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Участие США в войне в Сирии
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