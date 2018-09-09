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Выборы в Ростовской области: свой голос отдали около 5% избирателей

Политика

Явка на 10:00 по московскому времени

Ростов-на-Дону, 9 сентября 2018, 12:02 — REGNUM  Голосование на выборах депутатов Законодательного собрания Ростовской области продолжается. На 10:00 по московскому времени явка в регионе составила 4,86%, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта избирательной комиссии региона.

На выборы депутатов донского парламента жители региона идут активнее, чем в 2013 году, когда по состоянию на 10 часов утра в избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного собрания Ростовской области пятого созыва приняли участие 3,64% избирателей.

Напомним, в списки избирателей на Дону включено более 3 млн человек. На избирательных участках работает более 26 тыс. организаторов выборов, около 5 тыс. наблюдателей.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2013 года на избирательные участки в Ростовской области пришли более 37% избирателей.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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