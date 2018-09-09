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Свердловский Центр общественного наблюдения получил 41 жалобу

Политика

Всего к 12:00 поступило 62 обращения

Екатеринбург, 9 сентября 2018, 11:57 — REGNUM  В Екатеринбурге Центр общественного наблюдения к 12:00 получил 62 обращения в связи с проводимыми выборами. Об этом журналистам сообщил юрист центра Алексей Галяутдинов.

Из них 41 — жалобы на возможные нарушения. При этом при проверке выяснилось, что в основном нарушений и не было. Один из граждан пожаловался на отсутствие стенда с перечнем кандидатов. Но затем ему показали, где находится этот стенд. Также в КОИБ вносили бюллетени с результатами досрочного голосования. Граждане посчитали это незаконным, но, как отмечает юрист. всё было в рамках закона.

Четыре обращения касались подкупа избирателей. Информацию передали в правоохранительные органы. Жаловались граждане и на незаконную агитацию на участках. Но эта информация не подтвердилась.

Напомним, 9 сентября в Екатеринбурге выбирают гордуму. Предстоит избрать 36 депутатов.

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