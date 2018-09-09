За два часа в Смоленской области проголосовали 3,62% жителей

Смоленск, , 11:52 — REGNUM 3,62% избирателей проголосовали на выборах депутатов Смоленской областной думы шестого созыва к 10:00 9 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома.

В списках избирателей — 767 тыс. 732 человека. В сентябре 2013 года, когда проходили выборы облдумы пятого созыва, право голоса имели 809 тыс. 176 жителей региона. На 48 депутатских мандатов претендуют 410 зарегистрированных кандидатов: 295 кандидатов выдвинуты от партий по единому избирательному округу и 115 — по одномандатным округам. Добавим, что выборы 9 сентября состоятся также в ряде муниципальных образований региона: девять избирательных кампаний пройдут в восьми муниципалитетах.

Ранее областная избирательная комиссия предупредила жителей, что в регионе распространяются листовки о якобы вынесении штрафа в две тысячи рублей за неявку на выборы без уважительной причины. В избиркоме подчеркнули, что информация не соответствует действительности — административная ответственность за неучастие граждан Российской Федерации в выборах законодательством не установлена.

Отметим, что на выборах Смоленской облдумы пятого созыва явка составила 29,11%.

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