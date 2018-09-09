Волгоградцы игнорируют выборы в гордуму

Волгоград, , 11:46 — REGNUM В Волгограде на выборах в гордуму, которые проходят 9 сентября, к 10:00 на участки пришли всего 3,2% избирателей. В городе Волжском, где также выбирают городских депутатов, явка еще ниже — 2,9%.

Как сообщило издание «Волгоградская правда», по предварительным данным, в Волгограде самая высокая явка наблюдается в Кировском и Центральном районах, а вот в Ворошиловском и Дзержинском на участки пришли менее 1% избирателей.

В целом в регионе самая высокая явка пока зафиксирована в городе Камышине, где на выборы депутатов пришли 7,46% избирателей.

ИА REGNUM напоминает, что всего в Волгоградской области 9 сентября выборы проходят в 22 районах и трех городах. В регионе открыто 666 избирательных участков.