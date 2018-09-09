Воронежский облизбирком зафиксировал около 80 обращений о нарушениях

Воронеж, , 11:46 — REGNUM Около 80 обращений о нарушениях при проведении предвыборной агитации поступило в областную избирательную комиссию Воронежской области по данным на утро 9 сентября. Об этом сообщил журналистам председатель облизбиркома Сергей Канищев на пресс-конференции 9 сентября.

По его словам, по итогам рассмотрения обращений было вынесено два предупреждения о нарушении проведения агитации. Серьезных нарушений выявлено не было.

Что касается явки, то, отметил он, в целом по области на 10:00 она составила 5,35%, самая высокая — в Аннинском районе, где за два часа проголосовали более 17,3% жителей. Явка в Воронеже составила 2,18%. Однако, отметил Канищев, какие-то выводы о ходе голосования можно будет делать только во второй половине дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Воронежской области проходят досрочные выборы губернатора. На пост главы региона претендуют шесть зарегистрированных кандидатов: депутат Воронежской гордумы Олег Бурцев (ЛДПР), депутат Воронежской облдумы Николай Воронин (КПРФ), врио губернатора Воронежской области Александр Гусев («Единая Россия»), депутат Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Виталий Климов («Справедливая Россия»), директор Зональной научной библиотеки ВГУ Аркадий Минаков («Родина») и директор ООО НПО «ИнтерПолярис» Игорь Перевезенцев (Партия роста).

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