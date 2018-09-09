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Кандидаты на пост главы Дагестана представили парламенту свои программы

Политика

Началась внеочередная сессия Народного собрания республики

Махачкала, 9 сентября 2018, 11:40 — REGNUM  В Дагестане в 10:00 началась внеочередная сессия Народного собрания, на которой депутаты должны избрать главу республики. Кандидаты на эту должность начали представлять депутатам свои программы. Уже выступили перед депутатами Камил Давдиев и Махмуд Махмудов, пишет «Черновик». Очередь за Владимиром Васильевым.

На сессии парламента Дагестана присутствует полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников. Он зачитал указ президента России о внесении на рассмотрение НС РД кандидатур Владимира Васильева, Камиля Давдиева и Махмуда Махмудова для избрания на должность главы Дагестана.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября, в единый день голосования в Дагестане будет избран новый глава республики. Парламент выберет его тайным голосованием из трех претендентов на этот пост — вице-спикеров Народного собрания Камила Давдиева и Махмуда Махмудова, а также врио главы республики Владимира Васильева.

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Выборы главы Дагестана — 2018
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