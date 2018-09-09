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В Подмосковье на выборах губернатора проголосовали 4,35% избирателей

Политика

Максимальная явка избирателей (5% и более) зарегистрирована в Ступино, Серебряных прудах, Кашире, Шатуре, Шаховской, Сергиево-Посадском районе

Красногорск, 9 сентября 2018, 11:35 — REGNUM  В Московской области явка избирателей на выборы губернатора региона к 11.00 составила 4,35%. Об этом сообщили в штабе ЦИК РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Максимальная явка избирателей (5% и более) зарегистрирована в Ступино, Серебряных прудах, Кашире, Шатуре, Шаховской, Сергиево-Посадском районе.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 9 сентября в Московской области открыты более 4,1 тыс. постоянных и 89 временных избирательных участков. Работает «горячая линия» Мособлизбиркома.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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