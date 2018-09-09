Явка на довыборах в Госсовет Удмуртии за два часа не превысила 4%

Ижевск, , 11:33 — REGNUM Жители Удмуртии выбирают депутатов Государственного совета республики в двух избирательных округах, дополнительные выборы депутатов гордумы Ижевска проходят в пяти одномандатных округах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Также проходит 16 избирательных кампаний по довыборам депутатов представительных органов муниципальных районов. В трех районах жители досрочно выбирают депутатов Советов муниципальных образований.

На дополнительных выборах депутатов регионального парламента работают 84 избирательных участка. К 10:00 явка составила 3,86%, при этом в Ижевске на выборы пришли лишь 1,05% от общего числа внесенных в списки избирателей.

Еще более низкий показатель явки наблюдается при голосовании за депутатов гордумы Ижевска — к 10:00 на избирательные участки пришли лишь 1,43% граждан.

Выборы будут проходить до 20:00 по местному времени.