Выборы в РФ проходят конкурентно и при общественном контроле – СПЧ

Москва, , 11:45 — REGNUM Мониторинговые группы активно реагируют на сообщения о нарушениях на том или ином избирательном участке, заявил 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM член СПЧ, председатель координационного совета Общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека», заместитель председателя комиссии Совета по информационному сопровождению государственной национальной политики Александр Брод, комментируя ситуацию на избирательных участках в Единый день голосования.

«В целом могу сказать, что выборы проходят конкурентно при серьёзном общественном контроле, — сказал Брод. — Мы постоянно связываемся с нашими коллегами в самых разных регионах. Везде работают общественные штабы по наблюдению. Мониторинговые группы активно выезжают и рассматривают обращения о нарушениях».

Кроме того, Брод отметил, что проект «Карта нарушений» распространяет очень много не соответствующих действительности сообщений.

«Мы перепроверили — они не соответствуют действительности, — сказал Брод. — «Карта нарушений» продолжает нагнетать негативную ситуацию, абсолютно не проверяя информацию — просто вываливая весь мусор без контроля. Всё это делается с целью создать негативный фон дня голосования».

По информации Брода, анализ сообщений «Карты нарушений» позволяет в очередной раз сделать вывод о том, что на ней размещается непроверенная информация с целью создать негативный фон дня голосования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Единый день голосования в Российской Федерации проходят выборы губернаторов, депутатов законодательных собраний и довыборы в Государственную думу, а также выборы в целом ряде муниципалитетов.

В Саратовской, Тверской, Амурской, Нижегородской, Калининградской и Самарской областях выбирают депутатов Госдумы, а в Москве, Республике Саха (Якутия), Республике Хакасия, Алтайском крае, Красноярском крае, Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, Владимирской области, Воронежской области, Ивановской области, Кемеровской области, Магаданской области, Московской области, Нижегородской области, Новосибирской области, Омской область, Орловской области, Псковской области, Самарской области, Тюменской области и в Чукотском автономном округе выбирают глав субъектов РФ.

Башкирия, Бурятия, Калмыкия, Саха (Якутия), Хакасия, Забайкальский край, Архангельская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, Кемеровская, Ростовская, Смоленская, Ульяновская, Ярославская области и Ненецкий автономный округ выбирают депутатов законодательных собраний.

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