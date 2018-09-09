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В «тюменской матрёшке» явка к 12:00 — 22,12%

Политика

К полудню проголосовала почти чеверть жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Тюмень, 9 сентября 2018, 11:32 — REGNUM  На выборах губернатора Тюменской области к 12:00 по местному времени (10:00 мск) проголосовало 22,12% жителей региона, а также автономных округов ХМАО и ЯНАО. Данные представлены системой ГАС «Выборы».

Лидером голосования является Ямало-Ненецкий округ, где гражданский долг исполнили 27,22% избирателей. На прошлых выборах губернатора Тюменской области в 2014 году к полудню проголосовало 26,1%.

В Тюменской области продолжает лидировать Голышмановский район, где на избирательные участки пришло более половины избирателей.

Напомним, 9 сентября Тюменская матрёшка выбирает губернатора. На этот пост претендуют четыре человека.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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