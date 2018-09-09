«Истерики ещё будут в течение дня»: глава избиркома Екатеринбурга о выборах

Екатеринбург, , 11:27 — REGNUM Во всех 15 муниципалитетах Свердловской области голосование проходит спокойно. В облизбирком поступило пока лишь три обращения, сообщил журналистам в Центре общественного наблюдения глава облизбиркома Валерий Чайников.

Одно из этих обращений касалось административного ресурса. Ещё два поступило от администрации Екатеринбурга.

Председатель горизбиркома Екатеринбурга Илья Захаров отмечает. что выборы депутатов думы проходят спокойно. Это даже с учётом того, что предвыборная кампания была активной.

«Истерики ещё будут в течение дня. Но я думаю, что мы совместно с Валерием Аркадьевичем (Чайниковым — ИА REGNUM ) и с Татьяной Георгиевной (Мерзляковой — Уполномоченным по правам человека в Свердловской области — ИА REGNUM ) успокоим эти истерики и выборы хорошо пройдут», — сказал Захаров.

Напомним, на территории Свердловской области главные выборы идут в Екатеринбурге. Горожане выбирают думу.