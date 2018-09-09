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На Колыме завершился единый день голосования

Политика

Началось подведение итогов выборов губернатора

Магадан, Магаданская область, 9 сентября 2018, 12:01 — REGNUM  В Магаданской области в 20:00 по местному времени (12:00 мск) закрылись все 88 избирательных участков. Нарушений на выборах не зарегистрировано, жалоб не поступало, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме региона.

Явка на 18:00 составляла 31,56% и была на 8% выше, чем на выборах главы региона в 2013 году. Активнее всех голосовали жители в Северо-Эвенского и Среднеканского городского округа, а также посёлка Армань.

Как сообщало ИА REGNUM, реализовать своё избирательное право могли сегодня 99 110 жителей Колымы. В регионе проходили выборы губернатора. На этот пост претендовали председатель регионального профсоюза работников связи России Валентина Дорошевич (КПРФ), депутат магаданской думы Роман Исаев (ЛДПР), пенсионер Александр Мартынюк («Гражданская платформа») и врио губернатора Сергей Носов («Единая Россия»).

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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