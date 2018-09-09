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Явка избирателей на выборы мэра Москвы достигла 2,45%

Политика

К 11 утра проголосовали почти 2,5% избирателей

Москва, 9 сентября 2018, 11:24 — REGNUM  В Москве на выборах мэра в единый день голосования 2018 года к 11.00 проголосовали 2,45% избирателей. Об этом сообщили в штабе ЦИК РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

На данный момент активнее всего голосовали в округах Войковский, Соколиная гора, Северный, Капотня, Покровское-Стрешнево и Молжаниновский.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве открыты 3808 участков для голосования.

Читайте ранее в этом сюжете: Как открывали избирательные участки Москвы: не все штатно

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Выборы мэра Москвы
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