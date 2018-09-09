Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
12:14:14 МСК

В Ленобласти явка избирателей превысила 8%

Политика

В одном из сельских поселений граждане активно пошли на участки

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 9 сентября 2018, 11:24 — REGNUM  Явка избирателей Волошовского сельского поселения Лужского района Ленобласти на выборах в совет депутатов превысила 8%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Леноблизбиркоме.

К 10:00 там проголосовали 8,37% избирателей, или 85 человек.

Явка избирателей Колтушского сельского поселения Всеволожского района к 10:00 составила всего 2,6%, хотя проголосовали 475 человек. Здесь также проходят выборы в совет депутатов.

В Леноблизбиркоме уточнили, что на всех избирательных участках Колтушского и Волошовского сельских поселений установлены видеокамеры, запись идд со звуком. Избиратели голосуют с использованием через КОИБы.

Напомним, досрочное голосование в Ленобласти проводилось с 29 августа по 4 сентября в ТИКах, а с 5 по 8 сентября — в участковых избирательных комиссиях.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 9 сентября 2018 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить