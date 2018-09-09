В Ленобласти явка избирателей превысила 8%

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 11:24 — REGNUM Явка избирателей Волошовского сельского поселения Лужского района Ленобласти на выборах в совет депутатов превысила 8%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Леноблизбиркоме.

К 10:00 там проголосовали 8,37% избирателей, или 85 человек.

Явка избирателей Колтушского сельского поселения Всеволожского района к 10:00 составила всего 2,6%, хотя проголосовали 475 человек. Здесь также проходят выборы в совет депутатов.

В Леноблизбиркоме уточнили, что на всех избирательных участках Колтушского и Волошовского сельских поселений установлены видеокамеры, запись идд со звуком. Избиратели голосуют с использованием через КОИБы.

Напомним, досрочное голосование в Ленобласти проводилось с 29 августа по 4 сентября в ТИКах, а с 5 по 8 сентября — в участковых избирательных комиссиях.