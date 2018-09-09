Плющенко и Рудковская проголосовали на выборах губернатора Подмосковья

Одинцово, Московская область, , 11:23 — REGNUM Деятели культуры и спорта голосуют на выборах губернатора Московской области. На участке в Назарьеве Одинцовского района проголосовали фигурист Евгений Плющенко и его супруга, продюсер Яна Рудковская.

«А вы сделали свой гражданский долг сегодня»? — спросила в коротком видео Рудковская у своих подписчиков в Instagram, позируя с бюллетенем возле избирательной урны.

Телеведущая и музыкальный продюсер пояснила, что вместе с супругом хотят развития своего региона.

На избирательном участке в подмосковной Истре проголосовал бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков.

Отдали свои голоса действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель ЦИК Элла Панфилова.