На выборах в рязанскую гордуму проголосовали 4,11% избирателей

Рязань, , 11:22 — REGNUM В Рязани, по данным на 10:00 9 сентября, на выборах в гордуму проголосовали 4,11% избирателей, сообщил портал «YA62» со ссылкой на пресс-службу администрации города. В абсолютных цифрах, на участки пришли более 17 тыс. человек.

В ГАС «Выборы» пока опубликованы данные об участии избирателей в голосовании только в восьми окружных избирательных комиссиях из двадцати. Из них лидирует ОИК №20, где к 10:00 на участки пришли 9,02% избирателей. Отметим, что округ охватывает часть Советского района Рязани.

ИА REGNUM напоминает, что 9 сентября в Рязани проходят выборы депутатов городской думы.