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На выборах в рязанскую гордуму проголосовали 4,11% избирателей

Политика

В некоторых районах явка доходит до 9%

Рязань, 9 сентября 2018, 11:22 — REGNUM  В Рязани, по данным на 10:00 9 сентября, на выборах в гордуму проголосовали 4,11% избирателей, сообщил портал «YA62» со ссылкой на пресс-службу администрации города. В абсолютных цифрах, на участки пришли более 17 тыс. человек.

В ГАС «Выборы» пока опубликованы данные об участии избирателей в голосовании только в восьми окружных избирательных комиссиях из двадцати. Из них лидирует ОИК №20, где к 10:00 на участки пришли 9,02% избирателей. Отметим, что округ охватывает часть Советского района Рязани.

ИА REGNUM напоминает, что 9 сентября в Рязани проходят выборы депутатов городской думы.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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