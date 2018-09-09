К 15:00 явка в Забайкалье не превысила 15%

Чита, , 11:24 — REGNUM К 15:00 местного времени на избирательные участки в Забайкальском крае, где сегодня, 9 сентября, проходят выборы в краевое законодательное собрание и проводится ряд муниципальных избирательных компаний, пришли всего 14,56% избирателей региона.

По данным избирательной комиссии, наибольший интерес к выборам по-прежнему отмечен в Агинске (30,18%), наименьший — в Чите (9,21%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10:00 местного времени на избирательных участках регистрировалось менее 4% избирателей, к 12:00 их стало почти 10%.

Напомним, согласно Уставу, на выборах в Законодательное собрание Забайкальского края предстоит определиться с 50 депутатами. Одну половину необходимо избрать по единому краевому избирательному округу, другую — по одномандатным избирательным округам.

Также жителям региона предстоит принять участие в 69 кампаниях по выборам в органы местного самоуправления. Всего на территории Забайкальского края зарегистрировано 806,8 тысячи избирателей.