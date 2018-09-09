В Самарской области явка на губернаторских выборах ниже, чем в 2014 году

Самара, , 11:19 — REGNUM На 10:00 (9:00 мск) в Самарской области за будущего главу региона проголосовали 7,62% избирателей от включенных в список, тогда как в 2014 году к этому часу свои голоса на губернаторских выборах отдали 16,26%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выбор избирателям предстоит сделать из шести претендентов, в их числе — врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров («Единая Россия»), помощник депутата Самарской губернской думы Галина Баранова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), предприниматель Виталий Кирсанов («Коммунисты России»), заместитель председателя Самарской губернской думы Алексей Лескин (КПРФ), заместитель председателя комитета Самарской губернской думы Михаил Маряхин («Справедливая Россия») и заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов (ЛДПР).

В дополнительных выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 158 приняло участие 6,43% избирателей. На выборах в думу Тольятти избиратели проявляют почти вдвое большую активность, чем в прошлый раз: к 10:00 по местному времени отдали свои голоса 4,30%, тогда как в 2013 году к этому времени явка составила 2,84%. В Сызрани также отмечается рост утренней явки: проголосовало 7,78% избирателей, а в 2013 году — 4,41%.

Добавим, что на время открытия к работе приступили 1681 избирательный участок из образованных 1783, позднее работу начали все участки. Глава Самары Елена Лапушкина уже приняла участие в голосовании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на 1 июля 2018 года в списках избирателей Самарской области зарегистрировано 2 400 947 человек. Количество избирателей в списке на время открытия участков — 2 365 786 человек. Сегодня в регионе проходят досрочные выборы губернатора, дополнительные выборы в Госдуму, выборы в представительные органы власти Сызрани и Тольятти, а также 35 выборных кампаний в городских округах и районах.