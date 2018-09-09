7,40% орловских избирателей проголосовали на выборах губернатора

Орел, , 11:18 — REGNUM 7,4% составила явка избирателей на выборы губернатора Орловской области к 10:00 9 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии.

В Колпнянском районе, между тем, проголосовало более четверти избирателей — 25,19%. Чуть скромнее, но при этом выше показателей по региону в Хотынецком районе — 14,2%, Урицком — 14,19%. Самая низкая явка в районах Орла — в Заводском проголосовали 3,9%, в Советском — 5,03,в Железнодорожном — 3,84%.

Напомним, на пост губернатора претендуют директор ООО «СтройКоммуникации» Евгений Алехин («Родина»), врио губернатора Андрей Клычков (КПРФ), председатель комитета реготделения партии «Патриоты России» Елена Крачнакова, депутат Орловского облсовета Андрей Куцын (ЛДПР) и депутат Орловского облсовета Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»). Также в единый день голосования проходят дополнительные выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу №20, а также выборы в 13 муниципальных районах и одном городском округе. Избирателям предстоит выбрать 24 депутатов. На выборы депутата облсовета политические партии выдвинули три кандидата, на выборах в органы местного самоуправления заявлено 75 кандидатов.