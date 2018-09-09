Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
12:14:30 МСК

7,40% орловских избирателей проголосовали на выборах губернатора

Политика

В Колпнянском районе проголосовало более четверти избирателей

Орел, 9 сентября 2018, 11:18 — REGNUM  7,4% составила явка избирателей на выборы губернатора Орловской области к 10:00 9 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии.

В Колпнянском районе, между тем, проголосовало более четверти избирателей — 25,19%. Чуть скромнее, но при этом выше показателей по региону в Хотынецком районе — 14,2%, Урицком — 14,19%. Самая низкая явка в районах Орла — в Заводском проголосовали 3,9%, в Советском — 5,03,в Железнодорожном — 3,84%.

Напомним, на пост губернатора претендуют директор ООО «СтройКоммуникации» Евгений Алехин («Родина»), врио губернатора Андрей Клычков (КПРФ), председатель комитета реготделения партии «Патриоты России» Елена Крачнакова, депутат Орловского облсовета Андрей Куцын (ЛДПР) и депутат Орловского облсовета Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»). Также в единый день голосования проходят дополнительные выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу №20, а также выборы в 13 муниципальных районах и одном городском округе. Избирателям предстоит выбрать 24 депутатов. На выборы депутата облсовета политические партии выдвинули три кандидата, на выборах в органы местного самоуправления заявлено 75 кандидатов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы губернатора Орловской области 9 сентября 2018 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить