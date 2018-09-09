На выборах ульяновского парламента голосуют активнее, чем в 2013 году

Ульяновск, , 11:13 — REGNUM В Ульяновской области на выборах в региональный парламент явка выше, чем было пять лет назад, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ГАС «Выборы».

За два часа проголосовало 5,25% избирателей. Активнее всего явка в избирательной комиссии №4 (входят павловская, радищевская, старокулаткинская комиссии) — 12,71%. В этом активность выше, чем было пять лет назад: тогда на выборах в законодательное собрание проголосовало за два часа 3,9% избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проходят выборы в законодательное собрание шестого созыва. Будут избраны 36 депутатов: 18 парламентариев — по одномандатным округам, 18 — по партийным спискам.

Кроме того, проходят выборы представительных органов власти в муниципальных образованиях — всего 137 избирательных кампаний. Открыты 984 избирательных участка: из них 977 постоянных, семь — временных, образованных в шести медицинских стационарах и в воинской части. Комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017) в областной столице оборудовано 140 избирательных участков.

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