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На выборах ульяновского парламента голосуют активнее, чем в 2013 году

Политика

За два часа проголосовало 5,25% избирателей, в 2013 году на это время явка составила 3,9%

На выборах ульяновского парламента голосуют активнее, чем в 2013 году
Иллюстрация: Ulyanovsk.izbirkom.ru
Выборы в Ульяновской области

Ульяновск, 9 сентября 2018, 11:13 — REGNUM  В Ульяновской области на выборах в региональный парламент явка выше, чем было пять лет назад, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ГАС «Выборы».

За два часа проголосовало 5,25% избирателей. Активнее всего явка в избирательной комиссии №4 (входят павловская, радищевская, старокулаткинская комиссии) — 12,71%. В этом активность выше, чем было пять лет назад: тогда на выборах в законодательное собрание проголосовало за два часа 3,9% избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проходят выборы в законодательное собрание шестого созыва. Будут избраны 36 депутатов: 18 парламентариев — по одномандатным округам, 18 — по партийным спискам.

Кроме того, проходят выборы представительных органов власти в муниципальных образованиях — всего 137 избирательных кампаний. Открыты 984 избирательных участка: из них 977 постоянных, семь — временных, образованных в шести медицинских стационарах и в воинской части. Комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017) в областной столице оборудовано 140 избирательных участков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области выберут депутатов регионального парламента

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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