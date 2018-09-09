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В Югре к полудню проголосовали 14,5% избирателей

Политика

На выборах главы Тюменской области в 2014 году к 12:00 проголосовали 13,43% жителей региона

Ханты-Мансийск, 9 сентября 2018, 11:14 — REGNUM  В Югре к 12:00 по местному времени (10:00 мск) на избирательные участки пришли 158 тыс. 088 избирателей или 14,52% от общего числа внесённых в списки. Нарушений в ходе голосования в регионе пока не зафиксировано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме ХМАО.

Напомним, всего в Югре зарегистрированы 1 116 099 избирателей. В автономном округе 9 сентября проходят выборы губернатора Тюменской области. На высокий пост претендуют четыре кандидата. Жителям Югры предстоит выбрать 727 местных депутатов и 46 глав муниципальных образований.

Отметим, что на выборах главы Тюменской области в 2014 году к полудню проголосовали 13,43% жителей региона.

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Выборы губернатора Тюменской области 9 сентября 2018 года
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