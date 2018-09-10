Геополитическая классика вокруг двух Корей

Пхеньян, , 07:34 — REGNUM Встреча глав Северной и Южной Кореи, намеченная на третью декаду сентября, продолжает ряд инициатив, предпринятых этими двумя странами для преодоления военной напряженности в регионе. О том, как США стараются переломить не устраивающую их тенденцию на примирение двух Корей, пишет обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Основной провал политики США в северокорейском вопросе заключается в том, что мирный процесс между Пхеньяном и Сеулом делает устаревшей всю логику организованного Вашингтоном давления со стороны соседей Северной Кореи. Грамотные действия Ким Чен Ына, отказавшегося выполнять «гангстерские» условия, которые навязывали США, укрепляют позицию КНДР на международных переговорах. Позиция США, в свою очередь, все более слабеет на фоне потепления отношений между Пхеньяном и Сеулом.

Россия и Китай, как авторы выполняющегося сейчас сценария примирения двух Корей, могут считаться на данном этапе стратегическими победителями, но игра еще не закончена. И «континентальная» победа России, Китая и обеих Корей продолжает вызывает ярость в «морском» Токио, вновь почувствовавшем себя непотопляемым авианосцем США.

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