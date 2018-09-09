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По состоянию на 15:00 явка в Иркутской области почти достигла 18%

Политика

Свои голоса за депутатов в региональный парламент отдали 17,97% избирателей региона, что примерно в 2 раза больше, чем на прошлых выборах

Иркутск, 9 сентября 2018, 11:12 — REGNUM  Иркутская область по-прежнему демонстрирует невысокий интерес к выборам. По прошествию шести часов с момента старта избирательной кампании о своих предпочтениях относительно кандидатур в региональный парламент заявили менее 18% граждан, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный избирком. В 2013 году на это же время явка на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области второго созыва в 2013 году составила 7,18%.

Напомним, по состоянию на 10:00 местного времени явка составляла почти 4%, а к 12:00 она увеличилась до 10%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборами в Законодательное собрание Иркутской области занимаются сегодня 45 территориальных избиркомов, три окружных комиссии, а также 1916 участковых комиссий. Сам парламент, согласно уставу, формируется из 22 депутатов, избранных по одномандатным округам и 23 депутатов — по партийным спискам. По состоянию на 1 июля избирательным правом в Приангарье обладают 1 859 573 человека.

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Выборы в Законодательное собрание Иркутской области — 2018
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