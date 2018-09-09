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В Екатеринбурге к 12:00 проголосовал почти каждый десятый избиратель

Политика

Активность горожан на выборах в гордуму выше, чем в 2013 году

Екатеринбург, 9 сентября 2018, 11:08 — REGNUM  Явка избирателей на выборах в городскую думу Екатеринбурга по состоянию на 12.00 по местному времени (10:00 по мск) составила 9,16%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области.

Всего до полудня проголосовали 98 252 жителя Екатеринбурга. Это больше, чем на выборах в городскую думу в 2013 году. Тогда, по данным горизбиркома, явка на 12:00 составила 7,92%.

Как сообщало ИА REGNUM, явка избирателей в Екатеринбурге на 10:00 по местному времени (08:00 по мск) составила 3,25%. Напомним, что в единый день голосования 9 сентября в Екатеринбурге проходят выборы депутатов в городскую думу VII созыва.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге обнародовали первые данные по явке избирателей

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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