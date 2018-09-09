В Хабаровском крае за губернатора проголосовали 26,58% избирателей к 15:00

Хабаровск, , 11:08 — REGNUM В Хабаровском крае к 15:00 по местному времени (08:00 мск) за губернатора проголосовали 26,58% избирателей. Активнее всех голосуют жители северных районов региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Наиболее активно голосуют в Хабаровском крае жители самых северных районов. В Комсомольском районе к 15:00 явка составила 55,80%. В Аяно-Майском районе на участки к этому же времени пришли 50,80% жителей с правом избирательного голоса. Наименее активен Хабаровск, здесь, в среднем, проголосовали порядка 25% жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Хабаровском крае выбирают губернатора, мэра Хабаровска, муниципальных глав, мэров городов и поселков, муниципальных депутатов. В шести регионах Дальнего Востока — на Колыме, в Приамурье, Приморье, на Чукотке, в Якутии, в Хабаровском крае — выбирают губернаторов.