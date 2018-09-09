Явка на выборах в Госсобрание Башкирии к 12:00 составила более 17%

Уфа, , 11:04 — REGNUM К 12:00 явка на выборах депутатов Госсобрания — Курултая Башкирии составила 17,34%. В голосовании уже приняли участие более 523 тыс. жителей республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наиболее активно голосуют жители муниципальных районов, в ряде которых явка превышает 30%. В Уфе за депутатов Курултая проголосовали около 8% от общего числа внесенных в списки избирателей.

Напомним, в Башкирии выбирают 110 депутатов республиканского парламента. Более 700 кандидатов избираются по партийным спискам, около 300 — по одномандатным округам. Также проходит 21 кампания по довыборам депутатов в представительные органы местного самоуправления, будут замещены 37 мандатов.

На территории республики работают 3 426 избирательных участков, в том числе 35 пунктов для голосования работают в местах временного пребывания граждан. В списки избирателей внесены 3 048 822 жителя региона.

На выборах депутатов Курултая V созыва к полудня явка составила 16%.

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