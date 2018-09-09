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На выборах депутатов парламента Калмыкии проголосовали 11,5% жителей

Политика

На 27 мандатов в республиканском парламенте претендуют 149 кандидатов

Элиста, 9 сентября 2018, 11:00 — REGNUM  11,50% жителей Республики Калмыкия, имеющих право голоса, уже приняли участие в выборах депутатов Народного Хурала шестого созыва на 10:00 9 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные республиканской избирательной комиссии.

С 08:00 открылись все избирательные участки в регионе. В списке избирателей — 207 тыс. 484 человек.

На 27 мандатов в республиканском парламенте претендуют 149 кандидатов. Свои списки смогли зарегистрировать ЛДПР, «Единая Россия», Российская экологическая партия «Зеленые», КПРФ, «Патриоты России», «Родина», «Справедливая Россия», «Гражданская платформа».

Добавим, что явка на последних выборах в парламент в сентябре 2013 года составила 48,2%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии проходят выборы в республиканский парламент

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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