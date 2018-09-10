Уместна ли корпорация в социальной сфере?

Москва, , 06:28 — REGNUM Активное введение термина «корпорация» в структуры государственного управления РФ заставляет обратить пристальное внимание на данное нововведение. Оправдан ли безоглядный процесс корпоративизации любых управленческих структур, обсуждает юрист ИА REGNUM Валерий Шахов.

Вот уже четыре года, как под определение корпорации в соответствии с законом РФ может быть подведена почти любая общественная организация. Мало того, департаменты корпоративного управления появляются даже в таких крупных государственных структурах, как министерство высшего образования и науки.

Вероятно, те лица во власти, кто продвигают подобную инициативу, предполагают, что всякая структура в соответствии с корпоративными принципами должна строить свою деятельность, исходя из главной цели — получения прибыли. Действительно, в некоторых случаях такой подход может считаться оправданным, например, в случае Минэкономразвития. Но государство не может и не должно на 100% становиться подобием торговой фирмы, превращая все сферы своей деятельности в хотя бы и очень большую лавку. Стоит ли распространять корпоративный принцип на образование, науку и медицину?

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