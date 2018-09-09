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Путин поздравил российских евреев с Новым годом

Политика

Путин отметил вклад евреев в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в России

Москва, 9 сентября 2018, 10:58 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана — еврейским Новым годом. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравлении Путин отметил, что для последователей иудаизма праздник Рош ха-Шана символизирует нравственное очищение и совершенствование. В дни праздника евреи подводят итоги уходящего года, строят планы на будущее.

«С удовлетворением отмечу, что еврейские религиозные организации активно участвуют в жизни страны, ведут плодотворную благотворительную деятельность, реализуют востребованные образовательные, просветительские проекты, приобщают молодёжь к богатому историческому, духовному наследию, самобытной культуре и обычаям предков», — сказано в поздравлении президента России.

Также российский лидер отметил, что вклад еврейских общин в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в России очень важен. Кроме того, еврейские общины упрочили многовековую дружбу народов России.

Напомним, Рош ха-Шана — еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (тишри) по еврейскому календарю (приходится на сентябрь или октябрь). С этого дня начинается отсчёт дней нового еврейского года.

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