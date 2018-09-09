Свыше 5,6% нижегородцев проголосовали на выборах губернатора

Нижний Новгород, , 10:58 — REGNUM В Нижегородской области к 10:00 избирательные участки посетили 144 566 человек. Явка к этому времени составила 5,61%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Центризбирком области.

В единый день голосования 9 сентября 2018 года жители области выбирают главу региона, который будет руководить им последующие пять лет, работают 2174 избирательных участка. В 2014 году явка на 10:00 была 8,95%, то есть активность была выше. В целом явка на губернаторских выборах-2014 составила 54,49%, на пост претендовали семеро человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Нижегородской области в список избирателей на время открытия участков включены 2 576 950 человек. 9 сентября 2018 года нижегородцам предстоит сделать свой выбор из пятерых претендентов: представителя «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Александра Быкова, депутата Заксобрания, представителя КПРФ Владислава Егорова, депутата Заксобрания области, представителя партии «Справедливая Россия» Галины Клочковой, депутата Госдумы, представителя ЛДПР Александра Курдюмова, врио губернатора Нижегородской области, представителя партии «Единая Россия» Глеба Никитина. Все кандидаты посетили избирательные участки и проголосовали в первой половине дня.

Напомним, 9 сентября в регионе также проходят свыше 60 избирательных кампаний, в том числе дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по 129 одномандатному избирательному округу (явка на 10:00 составила 5,29%), довыборы депутата Заксобрания Нижегородской области по шестому избирательному округу, а также довыборы депутатов в 27 районах и четырёх городских округах. По одному мандату также распределят в столице региона — Нижнем Новгороде и Дзержинске.

В этот день также проходит голосование за стратегию развития региона до 2035 года.

Общественный порядок на участках обеспечивают свыше 5,5 тыс. сотрудников полиции, а также сотрудники Росгвардии, 240 представителей общественных формирований и народных дружин.