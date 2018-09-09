Тверская область: 2,68% жителей проголосовали на выборах депутата Госдумы

Тверь, , 10:56 — REGNUM 2,68% избирателей проголосовали на дополнительных выборах депутата Государственной думы РФ к 10:00 9 сентября. Выборы проводятся по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избиркома.

На мандат депутата Государственной думы претендуют шесть зарегистрированных кандидатов: Сергей Веремеенко («Единая Россия»), Александр Гришин (Партия пенсионеров), Илья Клейменов (Коммунистическая партия «Коммунисты России»), Вадим Соловьев (КПРФ), Леонид Булатов (ЛДПР), Сергей Юровский («Справедливая Россия»).

Также в регионе проходят муниципальные выборы — жителям предстоит в общей сложности выбрать 1971 депутата. Число кандидатов в общей сложности составляет 3448 человек.

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