Набережночелнинцы голосуют активнее Казани: довыборы депутатов

Казань, , 10:52 — REGNUM На 35 избирательных участках Казани, где в единый день голосования 9 сентября 2018 года проходят довыборы двух депутатов думы города, на 10:00 свои голоса отдали 2,41% избирателей из включенных в список, а в Набережных Челнах — 3,75%. Помимо этого, 242 мандата предстоит распределить в районах, сельских поселениях Татарии, избирателей ждут на всех 275 избирательных участках до 20:00, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На 7:00 — время открытия избирательных участков в Татарии в списки избирателей включены 166 818 граждан, из которых 0,78% (1299 человек) отдали свои голоса досрочно.

На 246 мандатов в представительные органы власти республики претендуют свыше 600 человек. В районах и городах региона работают 275 участковых избирательных комиссий и 52 территориальные, в работе которых задействованы более 2 тыс. членов комиссий с правом решающего голоса. За ходом голосования следят наблюдатели, а для ускоренного ввода данных протоколов об итогах голосования 9 сентября используется машиночитаемый QR-код.

Напомним, по два мандата в Казани и Набережных Челнах освободились в связи с досрочным сложением полномочий четырьмя народными избранниками. Прошлые выборы в представительные органы власти этих городов прошли в сентябре 2015 года. Явка по столице Татарии на 10:00 составила 12,79% (при итоговой — 71,8%), по Набережным Челнам на это время на участки пришли 16,98% избирателей при итоговой явке 69,77%.