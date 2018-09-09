Низкая активность избирателей характеризует выборы губернатора Приамурья

Благовещенск, , 10:57 — REGNUM Низкая активность избирателей характеризует выборы губернатора Амурской области. К 15:00 по местному времени (09:00 мск) на избирательные участки явились только 21,20% граждан с правом избирательного голоса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Самые ответственные избиратели Приамурья живут в Шимановском районе. Там к 15:00 явка на избирательные участки составила 46,64%. Хуже всех в области голосует рабочий поселок Прогресс — явка к 15:00 составила 17,95%. Довольно высокая явка, более 35%, отмечена в районе космодрома Восточный — в Свободненском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в России проходит единый день голосования. Раньше всех в стране начал голосовать Дальний Восток. В шести регионах ДФО выбирают губернаторов. Новые руководители регионов появятся в Хабаровском и Приморском краях, на Колыме, в Приамурье, на Чукотке, в Якутии.