К 10:00 на выборах губернатора Псковской области явка составила 4,87%

Псков, , 10:52 — REGNUM В Псковской области, по данным облизбиркома на 10:00, явка избирателей на участки на выборах губернатора региона составила 4,87% — проголосовали 25 705 человек. Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, голосование проводится на 637 избирательных участках.

Отметим, что на предыдущих выборах губернатора Псковской области 14 сентября 2014 года активность избирателей на этот час была выше: 6,29%.

Сейчас на губернаторский пост претендуют пять кандидатов: временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников («Единая Россия»), индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков (Партия пенсионеров России), депутат Псковского областного собрания Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ) и директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню «Карельский гранит — Псков» Игорь Романов («Партия роста»).

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